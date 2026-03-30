Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в восточном Крыму. Об этом сообщает МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, авария произошла около полуночи на автодороге Грушевка — Судак. Водитель Skoda Octavia на одном из участков дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.

«Водитель Skoda погиб на месте. Пассажир Skoda и несовершеннолетний пассажир Range Rover 2016 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одному пассажиру Range Rover оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Ход проверки обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.

