Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки

По данным ведомства, авария произошла около полуночи на автодороге Грушевка — Судак. Водитель Skoda Octavia на одном из участков дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.
«Водитель Skoda погиб на месте. Пассажир Skoda и несовершеннолетний пассажир Range Rover 2016 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одному пассажиру Range Rover оказана разовая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Ход проверки обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.