В Минске милиция задержала иностранку, которой грозит до 15 лет. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками минского наркоконтроля была задержана 21-летняя иностранка. Было установлено, что фигурантка нашла преступную подработку в одном из мессенджеров примерно месяц назад.
Кураторы предложили ей делать закладки на территории Беларуси и обещали большой заработок, а также конфиденциальность. В ГУВД заметили, что наниматель оплатил иностранке проезд, аренду жилья в белорусской столице.
«Родным девушка сказала, что будет работать комплектовщицей на маркетплейсе», — привели подробности в милиции.
При фигурантке и в тайниках было найдено и изъято примерно 600 граммов опасных психотропов.
Следователями было заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Иностранке грозит до 15 лет лишения свободы.