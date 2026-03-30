До 12 лет колонии грозит подросткам, искалечившим мужчину под Волгоградом

Светлоярский райсуд арестовал подростка по подозрению в избиении мужчины. На заключении под стражу настояло следствие.
По версии правоохранителей, 16-летний Богдан П. и его приятель, 18-летний Дмитрий С., встретили 8 марта у одного из домов пятого микрорайона поселка Светлый Яр незнакомого им мужчину. Используя малозначительный повод для конфликта, они жестоко избили пострадавшего и скрылись.
В полиции возбудили уголовное дело. Совершеннолетнего фигуранта задержали через два дня после происшествия. Суд заключил его под стражу до 10 мая. Подросток был задержан 26 мая. Он также останется в СИЗО до 10 мая.
Обоих арестованных обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья — до 12 лет колонии.
