Нижегородка перевела мошенникам 443 тысячи рублей

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода лишилась 443 тысяч рублей в результате мошеннических действий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Нижегородке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Поверив, что всю ее семью привлекут к уголовной ответственности, женщина перевела деньги на счета мошенников.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
