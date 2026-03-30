Мошенник продавал родителям детей-инвалидов магниты за 58 тысяч рублей на Кузбассе

На Кузбассе мошенник выманивал у родителей детей-инвалидов десятки тысяч рублей за «чудодейственные» приборы для здоровья. Как рассказали в издании vse42.ru, он продавал им копеечные магниты, выдавая за дорогостоящие зарубежные аппараты.
В Ленинске-Кузнецком вынесли приговор 33-летнему жителю Полысаево. Мужчина не имел медицинского образования, но в последние три года предлагал услуги по адаптивной физической культуре. Он выдавал себя за специалиста по нетрадиционной медицине.
В своей практике он использовал обычные магниты, которые не обладают лечебными свойствами. Покупателям он говорил, что это эксклюзивные приборы из-за границы.
Схема работала просто. После десятидневного курса «терапии» на дому он убеждал родителей, что лечение нужно продолжать. Затем продавал им новые партии магнитов. На маркетплейсах такие товары стоили всего 300−350 рублей. Мошенник же продавал их по цене от 30 до 58 тысяч рублей.
От действий афериста пострадали три семьи. Общая сумма ущерба составила 143 тысячи рублей.
Свою вину мужчина не признал. Однако полностью возместил пострадавшим ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа — 200 тысяч рублей.
