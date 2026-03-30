В Башкирии ослепшему на один глаз мужчине заплатят 400 тысяч рублей

Истец указал, что с 2006 по 2025 год работал на комбинате калильщиком, волочильщиком проволоки. В мае 2011 года во время очередной смены произошел несчастный случай, в результате которого ударом конца проволоки он получил производственную травму правого глаза. Зрение на правом глазу практически было потеряно.
Он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Представитель ответчика исковые требования не признал.
Суд установил, что степень утраты профессиональной трудоспособности составила 10%, пострадавший получил тяжелую производственную травму, из-за которой испытал физические и нравственные страдания.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, исковые требования были удовлетворены частично: с металлургического комбината в пользу истца решили взыскать компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу пока не вступило.