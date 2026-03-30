В станице Кубани ввели карантин из-за опасной инфекции крупного рогатого скота

Карантин ввели в станице Канеловской из-за лейкоза коров.

В станице Канеловской Староминского района ввели карантин после вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Очаг инфекции обнаружили в хозяйстве на улице Энгельса.

Это хроническая опухолевая инфекция крови у коров. Территория подворья признана эпизоотическим очагом, зона радиусом 1,5 км — неблагополучным пунктом. С 26 марта запрещен ввоз/вывоз скота, проход посторонних, совместный выпас и доение больных и здоровых животных.

Документ опубликован на сайте администрации края. Ветеринары проводят мониторинг для локализации инфекции. Лейкоз выявляют лабораторно — внешних симптомов часто нет годами.