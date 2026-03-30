Суд отменил решение о конфискации квартиры за регистрацию нелегальных мигрантов

Как уже сообщала «РГ», с начала этого года уже четыре жителя Свердловской области лишились квартиры, дома или земельного участка за фиктивное оформление под своей крышей иностранных граждан.
Как пояснили юристы, статья 104.1 УК РФ, которая прописывает конфискацию имущества, в том числе за незаконную регистрацию мигрантов, существует с начала 2000-х. Но до сих пор она оставалась «спящей»: столь жесткую меру наказания суды не применяли. Новый подход спровоцировали новые времена: террористические угрозы и принятые в конце 2024 года поправки в УК, предусматривающие изъятие имущества за преступления, связанные с безопасностью страны.
В неприятной ситуации оказался и житель районного города Алапаевска Ильгар Гусейнов. Два года назад он зарегистрировал в своей двушке площадью менее 45 квадратов девять человек из стран ближнего зарубежья, которые работали на пилораме в соседнем населенном пункте. В квартире в это же время проживала другая семья, легально арендовавшая жилье. О прописке мигрантов они знали, но работяги заглядывали редко, только чтобы помыться и положить вещи. Мастер пилорамы, который и попросил хозяина об этой услуге для своих работников, оплачивал коммуналку за жилье коллектива.
С приговором лишиться из-за фиктивной регистрации иностранцев жилья стоимостью не менее двух миллионов рублей Гусейнов не согласился и подал апелляцию.
«Изначально вызывала вопросы позиция обвинения, что квартира в этом случае является орудием преступления. Во время следственных действий жилье даже не фигурировало в материалах расследования в качестве вещественных доказательств, на квартиру не было наложено обременение как на ведущую улику», — сообщила «РГ» адвокат Зарина Адыева.
Юристы подчеркивают, что для применения конфискации необходимо установление прямой связи имущества с преступным деянием. Ключевое условие — не просто установление факта владения имуществом осужденным, а доказывание его связи с преступлением. Важным условием является и тот факт, что это не единственное жилье у обвиняемого.
Дела о нелегальной регистрации иностранцев на Урале рассматриваются все чаще, но апелляция на приговор о конфискации была подана впервые и решение может стать важным прецедентом для аналогичных ситуаций.
При этом не исключено, что прокуратура может обжаловать решение в кассационной инстанции.