В Симферополе женщину и мужчину судили за изготовление порно

В Симферополе 35-летнюю женщину и 32-летнего мужчину признали виновными в незаконном изготовлении и обороте порнографической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
В феврале 2025 года мужчина и женщина сделали фотографию порнографического характера с личным участием. Они выложили снимок в сеть. Таким образом сообщники рекламировали канал в одном из мессенджеров.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчан виновными. Мужчину и женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденным на три года запретили размещать публикации в сети.