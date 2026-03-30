Жительница Воронежской области обманом получила из бюджета 350 тысяч

Всю сумму фигурантка потратила на личные нужды.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в ноябре 2022 года 36-летняя жительница Бобровского района получила из бюджета 350 тысяч рублей на организацию собственного тепличного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

А при отчете за использованные средства злоумышленница предоставила фиктивные товарные чеки о приобретении оборудования и материалов для теплиц. На деле же бюджетные деньги фигурантка израсходовала на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемой грозит от штрафа до 500 тысяч до шести лет лишения свободы.