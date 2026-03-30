Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербурженку отправили на принудительные работы за хищение 45 свадебных платьев

Суд также удовлетворил гражданские иски на общую сумму 430 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве. В центре криминальной схемы, которая просуществовала почти год, она оказалась после того, как оформила ИП и решила нажиться на чужих свадебных платьях. О деталях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

— Фигурантка разместила рекламу в Интернете, указав, что принимает на реализацию бывшие в употреблении свадебные платья. Затем она начала получать заявки от девушек, изъявивших желание продать платья и аксессуары к ним, — рассказали в суде.

Но дальше дело не пошло. Бизнес-вумен похитила 45 чужих свадебных платьев и аксессуаров на общую сумму 1,1 миллиона рублей, а также причинила ущерб за услуги предпродажной подготовки в размере 76,9 тысячи рублей.

— Фигурантка вину не признала. Она заявила, что умысла не возвращать свадебные платья у нее не было. После негативного отзыва они не давали ей возможности работать и искали поводы для конфликтов. Клиентки таким образом препятствовали ее законной предпринимательской деятельности в целях вымогательства, — привели в суде слова обвиняемой.

Но суд решил иначе, назначив петербурженке наказание в виде принудительных работ сроком на четыре года. При этом пять процентов из ее дохода будут удерживать в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 430,7 тысячи рублей.