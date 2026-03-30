Петербурженку отправили на принудительные работы за хищение 45 свадебных платьев

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве. В центре криминальной схемы, которая просуществовала почти год, она оказалась после того, как оформила ИП и решила нажиться на чужих свадебных платьях. О деталях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Фигурантка разместила рекламу в Интернете, указав, что принимает на реализацию бывшие в употреблении свадебные платья. Затем она начала получать заявки от девушек, изъявивших желание продать платья и аксессуары к ним, — рассказали в суде.
Но дальше дело не пошло. Бизнес-вумен похитила 45 чужих свадебных платьев и аксессуаров на общую сумму 1,1 миллиона рублей, а также причинила ущерб за услуги предпродажной подготовки в размере 76,9 тысячи рублей.
— Фигурантка вину не признала. Она заявила, что умысла не возвращать свадебные платья у нее не было. После негативного отзыва они не давали ей возможности работать и искали поводы для конфликтов. Клиентки таким образом препятствовали ее законной предпринимательской деятельности в целях вымогательства, — привели в суде слова обвиняемой.
Но суд решил иначе, назначив петербурженке наказание в виде принудительных работ сроком на четыре года. При этом пять процентов из ее дохода будут удерживать в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 430,7 тысячи рублей.