Дело о жестоком убийстве из ревности передали в суд в Нижнем Новгороде

Следователи СК по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Трагедия произошла 28 января 2026 года на улице Композитора Касьянова. По версии следствия, обвиняемый из ревности к своей бывшей супруге нанес 32-летнему потерпевшему множественные ножевые ранения прямо у подъезда жилого дома, после чего скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии.