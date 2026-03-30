Дело о жестоком убийстве из ревности передали в суд в Нижнем Новгороде

Следователи СК по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Трагедия произошла 28 января 2026 года на улице Композитора Касьянова. По версии следствия, обвиняемый из ревности к своей бывшей супруге нанес 32-летнему потерпевшему множественные ножевые ранения прямо у подъезда жилого дома, после чего скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии.
В ходе допросов мужчина признался, что долго готовился к преступлению и пошел на него осознанно. На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. На время следствия злоумышленник находился под стражей.
Ранее мы публиковали подробности этого жестокого убийства, зафиксированного камерой домофона. На кадрах видно, что расправа длилась около 15 минут под крики жертвы о помощи, однако большинство прохожих равнодушно проходили мимо. Остановить агрессора решился только один мужчина с пакетами в руках, но к моменту приезда медиков спасти пострадавшего уже не удалось.