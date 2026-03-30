На Кубани лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП

Два человека погибли в ДТП в Курганинском районе.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции региона

На Кубани лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП. Авария произошла в станице Константиновской Курганинского района ночью 29 марта.

Предварительно, 26-летний водитель, лишенный прав, сел за руль автомобиля ВАЗ 21104. Превысив скорость, он не справился с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась.

«В результате происшествия водитель “Лады” и его 22-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.