На Кубани лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП. Авария произошла в станице Константиновской Курганинского района ночью 29 марта.
Предварительно, 26-летний водитель, лишенный прав, сел за руль автомобиля ВАЗ 21104. Превысив скорость, он не справился с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась.
«В результате происшествия водитель “Лады” и его 22-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.