Готовившего теракты в Запорожской области мужчину приговорили к 20 годам

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Дьяченко, признанного виновным в подготовке террористических актов на территории Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя суда.
По данным следствия, мужчина действовал по заданию украинского террористического сообщества. Кураторы поручили ему организовать взрывы на железнодорожном переезде и в здании областного военного комиссариата.
В начале 2025 года фигурант прошел специальное обучение для осуществления диверсионно-террористической деятельности, а после этого он приобрел пять электродетонаторов и необходимые компоненты для самостоятельного изготовления самодельных взрывных устройств. На этапе подготовки Дьяченко был задержан правоохранителями.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — цитирует агентство представителя инстанции.