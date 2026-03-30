Не били, а пытались спасти: подробности инцидента в центре Волгограда

26 марта в Сети завирусилось видео: толпа подростков окружила своего ровесника, слышны крики, видна возня. Очевидцы, поделившиеся роликом, рассказывали: на беззащитного молодого человека набросилась толпа.
Кадры попали на глаза полицейским. Была начата проверка. 30 марта стали известны ее результаты.
"В ходе проверки полицейские установили, что вечером 25 марта в Центральном районе ранее судимый 18-летний нетрезвый волгоградец ограбил сетевой магазин. С собою он унес алкогольную продукцию, — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Погуляв по городу, юноша встретил свою знакомую, выпил то, что унес из магазина. Сознание у него окончательно помутилось: он стал кричать, упал на тротуар, пытался снять одежду.
«Спутница и несколько проходивших мимо молодых людей попытались успокоить буяна, однако это не помогло. Поднявшись с асфальта, он убежал от собравшихся. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы — у них уже была ориентировка на грабителя», — уточняют в пресс-службе ведомства.
В отделе полиции грабитель во всем сознался.
Ранее сообщалось об аресте подростков, избивших мужчину в Светлом Яру. Им грозит до 12 лет колонии.