Лев Тигран в Калининградском зоопарке истек кровью, насадив на клык кость

Благодаря умелым сотрудникам и ранее проведенным тренингам проблему быстро решили.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке лев Тигран насадил себе на клык кость. Не обошлось без ранения и кровотечения. Все случилось утром 30 марта.

Как рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова, помогли тренинги, которые ранее проводили с хищником. Проблему решили оперативно.

«Если бы не работа на тренинге, пришлось бы его стрелять и укладывать в наркоз. А так — слаженная работа киперов и ветеринаров, и опля, кость достали при помощи длинных щипцов!» — прокомментировала директор.

Сейчас здоровью любимца публики ничто не угрожает. Он спокойно отдыхает под весенним солнцем.