В Челябинске школьники закидали камнями пять автобусов

Инциденты произошли 21 и 23 марта в районе пересечения улицы Российская с проспектом Победы перед заездом на мост.
Полицейские задержали хулиганов — ими оказались два 14-летних подростка.
«Всего пострадало пять машин: были разбиты двери, боковые стекла, а также два лобовых стекла. То, что камни не попали в водителей или пассажиров — чистое везение. Последствия могли быть куда страшнее», — прокомментировали в автобусном парке.
Предварительный ущерб, который придется возместить родителям, — 150 тыс. рублей. В настоящее время разбитые автобусы отправлены на ремонт и вынужденный простой.