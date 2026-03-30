С Нижегородского кремля взыскали 25 млн рублей за укрепление склона

Судебное разбирательство между ООО «Фрегат» и ГБУ «Нижегородский кремль» завершилось в пользу подрядчика. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Арбитражный суд Нижегородской области обязал государственного заказчика выплатить около 25 миллионов рублей за дополнительные работы, проведенные на территории кремлевского склона.
Изначально договор на сумму 117,4 миллиона рублей, охватывающий участок между Георгиевской и Зачатьевской башнями, был подписан в декабре 2022 года. Процедура закупки проводилась по неконкурентной схеме, поскольку действовал режим повышенной готовности. Эта мера была введена из-за аварийного состояния склонов и необходимости срочного ремонта подпорной стенки смотровой площадки Чкаловской лестницы, обрушение которой произошло ранее, а также участков склона от Коромысловой до Ивановской башни.
В июле 2024 года «Фрегат» уведомил заказчика об окончании работ, представив итоговую сумму в 131 миллион рублей, учитывающую увеличение объема. Однако представители ГБУ «Нижегородский кремль» отказались подписывать документы, не предоставив при этом обоснованных возражений.
Представители истца аргументировали в суде, что все дополнительные работы велись с одобрения заказчика и были необходимы для полного исполнения договора. Учитывая форс-мажорные обстоятельства (режим повышенной готовности), точное определение стоимости работ на начальном этапе было затруднительным. Заключение экспертов из ООО «Центр экспертизы и оценки “Есин”», проведенное по поручению суда, подтвердило обоснованность позиции подрядчика.
В результате, суд постановил взыскать с ГБУ «Нижегородский кремль» более 24 миллионов рублей основного долга, 920 тысяч рублей в качестве неустойки за период с 16 ноября 2024 года по 28 января 2025 года, а также пени за каждый последующий день просрочки платежа.
Напомним, что недавно еще один оползень произошёл на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Из-за этого 13 маршрутов автобусов изменили в центре Нижнего Новгорода.