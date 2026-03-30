На Кубани задержали трех человек за вымогательство 3 млн рублей у сокамерника

В Краснодарском крае задержали троих мужчин, которые в 2023 году вымогали у сокамерника 3 млн руб. под угрозой насилия для пополнения «воровского общака». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: Коммерсантъ

В составе организованной группы действовали 50-летний приезжий из Волгоградской области и двое 43-летних жителей Сочи. Находясь во временном изоляторе в Сочи и следственном изоляторе в Армавире, они под угрозой применения насилия требовали у сокамерника деньги для «воровского общака», а также за дальнейшее «покровительство». Родственники пострадавшего перевели 3 млн руб. на подконтрольные преступникам счета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Участники группы заключены под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности.

Противоправную деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.