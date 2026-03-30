На Кубани задержали трех человек за вымогательство 3 млн рублей у сокамерника

В составе организованной группы действовали 50-летний приезжий из Волгоградской области и двое 43-летних жителей Сочи. Находясь во временном изоляторе в Сочи и следственном изоляторе в Армавире, они под угрозой применения насилия требовали у сокамерника деньги для «воровского общака», а также за дальнейшее «покровительство». Родственники пострадавшего перевели 3 млн руб. на подконтрольные преступникам счета.