Милиция задержала минчанина из-за туристической палатки в квартире

Минчанин установил дома туристическую палатку, но его задержала милиция.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина из-за туристической палатки в квартире. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД вместе с коллегами из ГУВД Минска был задержан 31-летний минчанин. Он в своей квартире обустроил помещение для выращивания наркосодержащих растений.

По месту жительства жителя Минска сотрудники милиции нашли и изъяли более килограмма опасного вещества и десять горшков с грунтом и наркосодержащим растением.

«Наркосодержащие растения минчанин выращивал в туристической палатке, ради хорошего урожая оборудовал автоматическую систему полива и увлажнения воздуха», — сообщили в ГУВД.

Задержанный сообщил, что семена купил приобрел в наркомагазине и выращивал запрещенные растения для личного потребления. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Следователи завели уголовное дело. Устанавливается причастность минчанина к сбыту наркотиков.

Ранее в Минске милиция задержала иностранку, которой грозит до 15 лет.

Тем временем под Воложином 20-летний водитель Audi погиб, врезавшись в бетонную опору моста.

А еще милиция предупредила белорусов об опасной версии Telegram, работающей без интернета.