Милиция задержала минчанина из-за туристической палатки в квартире. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД вместе с коллегами из ГУВД Минска был задержан 31-летний минчанин. Он в своей квартире обустроил помещение для выращивания наркосодержащих растений.
По месту жительства жителя Минска сотрудники милиции нашли и изъяли более килограмма опасного вещества и десять горшков с грунтом и наркосодержащим растением.
«Наркосодержащие растения минчанин выращивал в туристической палатке, ради хорошего урожая оборудовал автоматическую систему полива и увлажнения воздуха», — сообщили в ГУВД.
Задержанный сообщил, что семена купил приобрел в наркомагазине и выращивал запрещенные растения для личного потребления. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
Следователи завели уголовное дело. Устанавливается причастность минчанина к сбыту наркотиков.
Ранее в Минске милиция задержала иностранку, которой грозит до 15 лет.
Тем временем под Воложином 20-летний водитель Audi погиб, врезавшись в бетонную опору моста.
А еще милиция предупредила белорусов об опасной версии Telegram, работающей без интернета.