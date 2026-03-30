Воронежский подросток потратил 14 тысяч с чужой карты на продукты и компьютерные игры

В Воронеже школьника будут судить за кражу денег с чужой карты.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже начинается суд над 15-летним подростком, которого обвиняют в краже денег с чужой карты. Как рассказали в пресс-службе воронежского СУ СК, 4 января парень нашел в Коминтерновском районе карту и не придумал ничего лучше, как использовать ее для оплаты своих нужд. Подросток начал расплачиваться картой при покупках и оплате компьютерных игр.

Когда владелице карты стали поступать сообщения о списании денег, женщина обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемого задержали. К тому моменту он уже успел потратить больше 14 тысяч рублей.

В ходе следствия парень сознался в совершении кражи, а его родители полностью возместили хозяйке счета ущерб. Теперь следователи передадут дело в суд для принятия решения.