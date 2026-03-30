Воронежский подросток потратил 14 тысяч с чужой карты на продукты и компьютерные игры

В Воронеже начинается суд над 15-летним подростком, которого обвиняют в краже денег с чужой карты. Как рассказали в пресс-службе воронежского СУ СК, 4 января парень нашел в Коминтерновском районе карту и не придумал ничего лучше, как использовать ее для оплаты своих нужд. Подросток начал расплачиваться картой при покупках и оплате компьютерных игр.