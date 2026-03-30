В Казани экс-полковника УБЭП обвиняют в хищении 32,5 млн

В материалах дела всплывают детали, которые защита называет ключевыми противоречиями. Самая яркая — происхождение семи с половиной миллионов, которые Арсланов якобы передал для «Техно-Ремонта». Сам Арсланов на предварительном следствии пояснил, что взял эти деньги в долг у своего знакомого — бывшего хоккеиста казанского «Ак Барса» Кирилла Петрова. В расписке фигурировала сумма 7,5 миллиона рублей, но, по словам защиты, деньги передавались частями, и последние 500 тысяч появились лишь в конце. Адвокаты обращают внимание на то, что к 2023 году сам Петров находился в сложном финансовом положении: он был должен 10 миллионов рублей жене некоего Шайхиева, который тоже фигурирует в деле в качестве свидетеля. Более того, суд выдал исполнительный лист на взыскание этих средств. Возникает вопрос: мог ли человек, имеющий такие долги, одолжить крупную сумму на сомнительную операцию по «решению» налоговых вопросов?