В Казани экс-полковника УБЭП обвиняют в хищении 32,5 млн

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, он похитил 32,5 миллиона рублей, которые бизнесмены передавали для «решения вопросов» с налогами. Сам Хайруллин вину не признаёт, настаивает на оговоре и просил домашний арест, но суд счёл иначе. Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Дело, начавшееся с просьбы умирающего друга
Марату Хайруллину пятьдесят лет. За спиной — Нижегородская академия МВД, почти три десятилетия в органах, служба по стопам отца-полковника. Он никогда не был женат, детей нет, и на предварительном следствии сообщал, что его официальный доход — 65 тысяч рублей плюс редкие премии. Недвижимости, по его словам, у него тоже нет.
Как ранее писал «АиФ-Казань», карьера оборвалась в сентябре 2023 года. И, как утверждает сам Хайруллин, виной тому стала попытка помочь старому сослуживцу. Его бывший коллега Ильнур Ибатуллин находился в хосписе с тяжёлым онкологическим диагнозом. Ибатуллин позвонил Хайруллину и рассказал, что у него возник конфликт с неким Ленаром Арслановым. По словам умирающего, Арсланов — бывший лидер ОПГ «10-й микрорайон» — требовал вернуть какие-то деньги, угрожая взыскать долг с семьи Ибатуллина после его смерти. Другие бывшие коллеги, по словам Ибатуллина, помогать отказались, опасаясь криминального авторитета. Хайруллин согласился встретиться с Арслановым и попытаться уладить конфликт.
Эта встреча, по версии защиты, и стала роковой. В разговоре с Хайруллиным Арсланов заявил, что через Ибатуллина пытался решить вопросы с налогами для двух фирм — «Техно-Ремонт» и «Фирма Саман». По его словам, деньги на «решение» были переданы, но налоги так и не снизили, а средства исчезли. И раз Хайруллин пришёл разбираться, значит, он тоже причастен к пропаже. Сам Хайруллин отрицает, что получал какие-либо деньги, и утверждает, что лишь советовал Арсланову разобраться, куда именно ушли его средства.
Однако следствие пришло к иным выводам.
Версия обвинения: хищение вместо посредничества
По данным СУ СКР по Татарстану, в мае-сентябре 2023 года Хайруллин, действуя в группе лиц, совершил мошенничество в особо крупном размере. Обвинение строится на двух эпизодах.
Первый связан с ООО «Техно-Ремонт». Компания, по данным налоговой, должна была уплатить НДС в размере 48 миллионов рублей. Директор фирмы Максим Григорьев хотел снизить эту сумму до 15 миллионов. Через своего друга Ленара Арсланова он вышел на Ибатуллина, который в свою очередь обещал найти человека, способного «решить вопрос». Этим человеком, по версии следствия, и стал Хайруллин.
С июня по сентябрь Арсланов, действуя как посредник, передал Ибатуллину 7,5 миллиона рублей. Ибатуллин, как полагает следствие, часть этих денег отдал Хайруллину. Когда Арсланов стал интересоваться результатом, Ибатуллин, сославшись на плохое самочувствие, свёл его напрямую с Хайруллиным. И здесь, по данным обвинения, Хайруллин уже лично получил от Арсланова дополнительно 500 тысяч рублей, сторговавшись с изначально запрошенного миллиона.
Второй эпизод касается ООО «Фирма Саман». Компания, по данным налоговиков, должна была заплатить порядка 400 миллионов рублей. Через ту же цепочку посредников договорились о снижении налога до 100 миллионов. «Вознаграждение» за это должно было составить 100 миллионов. В июле-августе 2023 года Арсланов, по версии следствия, передал Хайруллину 25 миллионов рублей в качестве аванса. Всего же, как считает СК, Хайруллин получил от посредников 32,5 миллиона рублей. При этом обещанного снижения налогов не произошло, а деньги, по версии обвинения, он присвоил.
Запутанная цепочка и фигура бывшего хоккеиста
В материалах дела всплывают детали, которые защита называет ключевыми противоречиями. Самая яркая — происхождение семи с половиной миллионов, которые Арсланов якобы передал для «Техно-Ремонта». Сам Арсланов на предварительном следствии пояснил, что взял эти деньги в долг у своего знакомого — бывшего хоккеиста казанского «Ак Барса» Кирилла Петрова. В расписке фигурировала сумма 7,5 миллиона рублей, но, по словам защиты, деньги передавались частями, и последние 500 тысяч появились лишь в конце. Адвокаты обращают внимание на то, что к 2023 году сам Петров находился в сложном финансовом положении: он был должен 10 миллионов рублей жене некоего Шайхиева, который тоже фигурирует в деле в качестве свидетеля. Более того, суд выдал исполнительный лист на взыскание этих средств. Возникает вопрос: мог ли человек, имеющий такие долги, одолжить крупную сумму на сомнительную операцию по «решению» налоговых вопросов?
Не менее запутанная ситуация и со вторым эпизодом. Защита Хайруллина утверждает, что представители «Фирмы Саман» отрицают передачу каких-либо 25 миллионов рублей. Конкретный взяткодатель, по словам адвокатов, следствием так и не установлен. А юрист Инесса Пермякова, которую Ибатуллин привлёк для законного снижения налогов (она действительно смогла добиться уменьшения платежей на 6−8 миллионов законными методами), сегодня уже отбывает наказание за посредничество во взяточничестве. Но в рамках этого дела она дала показания, что от «Фирмы Саман» денег не получала и даже договор с ними не заключала.
Кроме того, адвокаты подчёркивают, что руководитель «Техно-Ремонта» Максим Григорьев на сегодняшний день сам является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 140 миллионов рублей. В таких условиях достоверность его показаний, по мнению защиты, вызывает сомнения.
Версия оговора и позиция суда
Сам Марат Хайруллин настаивает, что никакого умысла на хищение у него не было. Он называет обвинения голословными и утверждает, что стал жертвой оговора. По его словам, Арсланов, поняв, что деньги, переданные через Ибатуллина, исчезли, попытался переложить вину на него. А умирающий Ибатуллин, возможно, свёл их напрямую, чтобы создать видимость, что Хайруллин является конечным получателем средств.
Следствие же располагает не только показаниями Арсланова и свидетеля Шайхиева, который подтвердил факты передачи денег, но и, по неофициальным данным, аудиозаписями переговоров. Их содержание пока не разглашается.
На заседании по избранию меры пресечения следователь Зиннур Зайнутдинов настаивал на заключении под стражу, указывая, что Хайруллин являлся на тот момент действующим сотрудником полиции, обладал связями и опытом, а значит, мог повлиять на расследование. Суд эти доводы принял и отправил Хайруллина в СИЗО до 26 мая, отказав в домашнем аресте, о котором просил сам обвиняемый.