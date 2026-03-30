Тело 70-летней женщины обнаружили у затопленного моста в Воронеже

Женщина скончалась у затопленного понтонного моста в воронежском микрорайоне Шилово в понедельник, 30 марта.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что 70-летняя местная жительница внезапно почувствовала себя плохо, когда переходила переправу. Очевидцы вызвали скорую, однако женщина скончалась до приезда врачей.
На данный момент сотрудниками полиции организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.