В Перми по факту осквернения памятника подростками возбудили уголовное дело

На горе Вышка в Мотовилихинском районе Перми подростки жгли ветки в пламени «Вечного огня», и следователи расценили это как осквернение памятника.
Как пояснили в Следственном комитете, несовершеннолетние отдыхали в месте, где расположен мемориальный комплекс в память о восстании рабочих в 1905 году. Здесь на площади горит вечный огонь, напоминая о тех событиях.
Подростки начали сжигать в пламени ветки деревьев, ругались матом.
Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 243.4 УК РФ «Осквернение обелисков, других мемориальных сооружений».
Сейчас устанавливаются личности фигурантов, проводятся следственные действия.