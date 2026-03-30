Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми по факту осквернения памятника подростками возбудили уголовное дело

На горе Вышка в Мотовилихинском районе Перми подростки жгли ветки в пламени «Вечного огня», и следователи расценили это как осквернение памятника.

На горе Вышка в Мотовилихинском районе Перми подростки жгли ветки в пламени «Вечного огня», и следователи расценили это как осквернение памятника.

Как пояснили в Следственном комитете, несовершеннолетние отдыхали в месте, где расположен мемориальный комплекс в память о восстании рабочих в 1905 году. Здесь на площади горит вечный огонь, напоминая о тех событиях.

Подростки начали сжигать в пламени ветки деревьев, ругались матом.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 243.4 УК РФ «Осквернение обелисков, других мемориальных сооружений».

Сейчас устанавливаются личности фигурантов, проводятся следственные действия.