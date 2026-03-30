В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России — суд вынес приговор

«Установлено, что в 2025 году подсудимый, находясь в Севастополе, разместил в общедоступных группах в сети “Интернет” текстовые сообщения, содержащие призывы к разрушительным действиям в виде нанесения ударов и обстрелов по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина разместил сообщения, оправдывающие террористические действия. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Ранее также стало известно, что россиянин был осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.