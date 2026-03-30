Нижегородца осудят за убийство знакомого на почве ревности

Житель Нижнего Новгорода, убивший ножом своего знакомого, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла 28 января текущего года возле одного из домов на улице Композитора Касьянова в Верхних Печерах Во время ссоры мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого и скрылся. Пострадавший умер на месте.
Подозреваемый был оперативно задержан и заключен под стражу. Мотивом убийства стала ревность к мужчине из-за его отношений с бывшей супругой преступника.
Уголовное дело передано в суд.
