Бастрыкин поручил разобраться в серии громких убийств в Шахунье

В марте 2026 года в городе Шахунье в собственном доме был застрелен известный предприниматель Минкаил Саидов. Как выяснилось, он на протяжении двух лет добивался установления обстоятельств убийства своего сына. Преступление было совершено в декабре 2024 года, но следственными органами не были приняты необходимые меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этому убийству. Сообщается также о подозрительных обстоятельствах смерти другого молодого человека, в чем подозревают представителей местной группировки.