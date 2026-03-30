Бастрыкин поручил разобраться в серии громких убийств в Шахунье

Доклад о результатах расследования нескольких особо тяжких преступлений в Нижегородской области будет представлен в центральный аппарат СК России, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
В марте 2026 года в городе Шахунье в собственном доме был застрелен известный предприниматель Минкаил Саидов. Как выяснилось, он на протяжении двух лет добивался установления обстоятельств убийства своего сына. Преступление было совершено в декабре 2024 года, но следственными органами не были приняты необходимые меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этому убийству. Сообщается также о подозрительных обстоятельствах смерти другого молодого человека, в чем подозревают представителей местной группировки.
По факту убийства мужчины в Шахунье расследуется уголовное дело. Проведен детальный осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.
Кроме того, завершено расследование по факту убийства молодого человека в декабре 2024 года. Уголовное дело в отношении обвиняемого местного жителя рассматривается судом. Второй фигурант находится в международном розыске.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить оперативный доклад о результатах расследования уголовных дел.