Полиция Волгограда накрыла иностранную нарколабораторию

Полицейские Волгоградской области пресекли деятельность банды из семи граждан Латинской Америки, которые занимались незаконным сбытом наркотиков. Возраст задержанных от 22 до 38 лет. По предварительным данным, иностранцы — это три семейные пары и их общий знакомый — приехали в Россию, где решили продавать запрещенные вещества.
Женщины занимались расфасовкой крупных партий наркотиков, которые они покупали у неизвестных лиц. Мужчины, их четверо сообщников, затем раскладывали эти свертки по городу, пряча их, в том числе, в подъездах жилых домов. Мигранты проживали в разных съемных квартирах, а еще одно арендованное помещение использовали как склад для хранения наркотиков.
Полицейские задержали участников наркогруппировки с 17 по 25 марта. При личном досмотре и обыске квартиры, которую использовали исключительно для криминальной деятельности, оперативники обнаружили и изъяли более 445 граммов N-метилэфедрона, эфедрона и мефедрона.
Троих фигурантов уже заключили под стражу, остальные ожидают решения о мере пресечения в изоляторе временного содержания.