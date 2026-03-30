Полиция Волгограда накрыла иностранную нарколабораторию

Семь граждан Латинской Америки сбывали запрещенные вещества в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Волгоградской области пресекли деятельность банды из семи граждан Латинской Америки, которые занимались незаконным сбытом наркотиков. Возраст задержанных от 22 до 38 лет. По предварительным данным, иностранцы — это три семейные пары и их общий знакомый — приехали в Россию, где решили продавать запрещенные вещества.

Женщины занимались расфасовкой крупных партий наркотиков, которые они покупали у неизвестных лиц. Мужчины, их четверо сообщников, затем раскладывали эти свертки по городу, пряча их, в том числе, в подъездах жилых домов. Мигранты проживали в разных съемных квартирах, а еще одно арендованное помещение использовали как склад для хранения наркотиков.

Полицейские задержали участников наркогруппировки с 17 по 25 марта. При личном досмотре и обыске квартиры, которую использовали исключительно для криминальной деятельности, оперативники обнаружили и изъяли более 445 граммов N-метилэфедрона, эфедрона и мефедрона.

Троих фигурантов уже заключили под стражу, остальные ожидают решения о мере пресечения в изоляторе временного содержания.