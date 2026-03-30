В Прикамье по дороге на Белую гору украли девять опор ЛЭП

В Кунгурском округе вдоль автомобильной дороги «Калинино — Белая гора» вблизи деревни Подсобное хозяйство пропали девять опор линий электропередачи. Пропажу в течение суток обнаружили специалисты «Россети Урал» совместно с полицией.
Украденные опоры злоумышленники не успели вывезти и оставили на территории ближайшего парка отдыха. Энергооборудование спрятали под слоем песка, маркировка опор оказалась стерта. Нанесенный ущерб энергетики оценили в 150 тыс. руб.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи. Виновным грозит наказание в виде крупного штрафа, исправительными работами либо ограничения свободы на срок до двух лет.