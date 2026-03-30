В Ростовской области в пожарах погибли четыре человека, случилась гибель на воде

С 23 по 29 марта в Ростовской области при пожарах погибли четыре человека, еще один смертельный случай произошел на воде. Недельную статистику происшествий публикует пресс-служба регионального управления МЧС.
По информации ведомства, всего за прошедшую неделю случилось 49 техногенных пожаров, гибель людей зафиксировали именно во время таких возгораний. Также за семь дней потушили 22 ландшафтных пожара (горели трава и камыши) на общей в 0,56 га. В этот же период для профилактики природных возгораний проводились плановые выжигания.
Где именно в регионе произошла гибель на воде, не уточнили.
При этом в МЧС добавили, что за неделю спасатели также выезжали на места 35 ДТП, помощь людям оказали в девяти случаях.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.