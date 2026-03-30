Школьница едва не погибла, рухнув вниз в кабине лифта

Отправилась за хлебом, а оказалась в больнице с закрытой черепно‑мозговой травмой. Нет, 15-летняя девушка не подверглась нападению и не попала в ДТП. Она зашла в лифт собственного дома и упала вместе с ним с 14-го на восьмой этаж.
Сейчас пострадавшей помогают медики, а в деталях ЧП разбираются следователи. Корреспондент krsk.aif.ru поговорила с мамой подростка, и выяснила, что случай с падением лифта — не первый, а сам дом, хоть и довольно новый, успел обрасти проблемами, решить которые не удаётся годами.
В опасной ловушке.
29 марта около восьми часов вечера Яна (имя изменено) зашла в лифт одной из высоток в Красноярске и нажала кнопку первого этажа. Кабина резко дёрнулась, свет погас и пассажирка потеряла сознание. Очнувшись, девушка обнаружила, что двери всё ещё закрыты. Телефон не ловил.
Нащупав кнопки, пострадавшая стала нажимать на них, пытаясь разблокировать лифт. Наконец, рывками, с металлическим скрежетом двери открылись, и девушка поспешила покинуть кабину.
«Она у меня закалённая, спортсменка, не из слабых, морально устойчивая, — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru мама подростка Евгения. — А тут прибежала домой: плачет, лицо такое серо‑зеленое, глаза огромные, испуганные. Я тут же хватаю телефон, начинаю звонить в 112. Вызвала полицию, скорую, дочь увезли в медучреждение».
По словам Евгении, состояние девушки оценили как средней степени тяжести, диагностировали сотрясение головного мозга. Пострадавшая рассказала маме, что в больнице почти не спала ночью — сомкнула глаза часа на два. Утром следующего дня голова у Яны всё ещё болела.
В Следственном комитете сообщили, что по факту падения лифта возбудили уголовное дело по части 1 статьи «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, ответственные за содержание лифтового оборудования. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнила старший помощник руководителя Следственного комитета Юлия Арбузова.
Перекладывание ответственности?
Как утверждает Евгения, заселившаяся с семьёй в дом в 2024 году, лифт ломается постоянно. И случай падения человека вместе с кабиной — не первый.
Более того, лифт был неисправен и незадолго до случая с девушкой. Мама подростка сама подавала заявку на ремонт: приходил механик, проводил работы.
«После падения лифта с моей дочерью ночью приезжали сотрудники Следственного комитета. При них мы пытались позвонить в управляющую компанию, вызвать их представителя на место происшествия, подключить аварийно‑диспетчерскую службу лифтовой компании. Все отказались ехать. Полиция добилась, чтобы мастер, который делал лифт, прибыл. Он приехал, со словами “сами виноваты” открыл шахту, дал следователю сделать фотографии и уехал», — рассказала Евгения.
В доме, по информации женщины, постоянные проблемы с электроснабжением — из-за чего возникают перебои в работе лифта. Специалисты из компании, занимающейся его обслуживанием, винят в этом управляющую компанию. УК, в свою очередь, перекладывает ответственность на электриков. Задача со звёздочкой не решается с момента сдачи дома — с конца 2023 года.
Гендиректор управляющей компании комментировать ситуацию с падением девушки по телефону отказался.
«Представители управляющей компании ссылаются на то, что это электронная система лифта так сработала. О том, что раньше такое случалось — не рассказывают, мы запросили. В целом УК инициативу после инцидента в устранении вопроса не проявляет», — прокомментировала нашему корреспонденту случай с падением кабины с девушкой старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Олеся Климова.
Сейчас лифт отключен, его эксплуатация приостановлена.
Набор проблем.
Неисправность лифта — далеко не единственная беда многоэтажки. Евгения жалуется на целый «букет» проблем.
«Дом у нас новой системы: если пропадает электричество, отключаются и вода, и отопление. В феврале 2024 года, когда мы заехали в квартиру, свет потух на сутки. Были морозы и дом моментально стал холодным. Летом 2025 у некоторых жильцов из-за перебоев с энергией “полетела” аппаратура. В доме находятся два алкогольных магазина, и предыдущая УК позволила увеличить мощности одному из них — у них там холодильного оборудования много, вытяжки работают», — возмущена женщина.
В доме протекала крыша, был неисправен теплообменник — и жильцы наблюдали фонтан кипятка, вода заливала шахты лифтов, подвал топило канализацией, перечисляет нештатные ситуации Евгения, отмечая, что по разным вопросам приходилось обращаться в минстрой, Ростехнадзор, к председателю Следственного комитета РФ.
Женщина стала председателем дома, чтобы заниматься решением его проблем — ведь это единственное жильё её семьи, к тому же, взятое в ипотеку с участием средств материнского капитала.
«Вчера я вновь написала Бастрыкину, напомнила о себе и сообщила, что ничего у нас не поменялось. Более того, с моим ребёнком произошла такая ситуация. Я попросила направить к нам экспертизу и дать надлежащего качества оценку. Потому что здесь нам никто помочь не может», — говорит Евгения.
Решатся ли проблемы дома — хотя бы с лифтом — после ЧП с падением несовершеннолетней, покажет время. «АиФ-Красноярск» следит за развитием ситуации.