В Перми директор магазина похитила из кассы более 150 тысяч рублей

Злоумышленница успела потратить из них только три тысячи.

Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего директора магазина. Местная жительница в сентябре прошлого года похитила вверенные ей денежные средства на общую сумму 153 485 ₽

Подсудимая в ходе судебного заседания полностью признала вину. При вынесении приговора суд учел совокупность смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, добровольное частичное возмещение ущерба, а также положительную характеристику.

Бывшему директору магазина назначено наказание в виде штрафа ниже низшего предела в размере 60 тыс. руб. в доход государства. По приговору суда женщина также обязана возместить оставшийся имущественный ущерб в сумме 150 985 ₽

«Приговор не вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба Орджоникидзевского районного суда.

Около двух недель назад также стало известно о двух сотрудницах кафе в Перми. Они украли из кассы на фудкорте более 800 тыс. руб.