Бастрыкин заинтересовался убийством экс-чиновника в Шахунье

Ранее мы сообщали подробности этого дела: жертвой киллера стал 60-летний экс-депутат и фермер Минкаил Саидов, тело которого с огнестрельными ранениями нашли в его доме на улице Комсомольской. Жители города связывают расправу с тем, что предприниматель активно искал убийц своего сына Али, зарезанного в кафе два года назад. Пока следствие выясняет, связаны ли эти трагедии между собой и кто именно пришел в дом к Саидову с охотничьей двустволкой.