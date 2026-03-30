Бастрыкин заинтересовался убийством экс-чиновника в Шахунье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад о ходе расследования серии особо тяжких преступлений в городе Шахунье. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области. Поводом для вмешательства центрального аппарата стал сюжет на федеральном канале, в котором сообщалось об убийстве местного жителя 20 марта 2026 года. Погибший на протяжении двух лет пытался установить обстоятельства гибели своего сына, произошедшей в декабре 2024 года, и заявлял о бездействии органов в отношении всех причастных лиц.
На данный момент по факту смерти мужчины в Шахунье возбуждено и расследуется уголовное дело: проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы и допрашиваются свидетели. Параллельно в суде уже рассматривается дело об убийстве его сына в 2024 году в отношении одного фигуранта, в то время как второй соучастник объявлен в международный розыск. Руководитель регионального управления ведомства Айрат Ахметшин должен отчитаться перед Москвой не только о результатах следствия, но и проверить доводы тележурналистов о деятельности местной группировки.
Ранее мы сообщали подробности этого дела: жертвой киллера стал 60-летний экс-депутат и фермер Минкаил Саидов, тело которого с огнестрельными ранениями нашли в его доме на улице Комсомольской. Жители города связывают расправу с тем, что предприниматель активно искал убийц своего сына Али, зарезанного в кафе два года назад. Пока следствие выясняет, связаны ли эти трагедии между собой и кто именно пришел в дом к Саидову с охотничьей двустволкой.