Мама девушки, которая рухнула вместе с лифтом, рассказала подробности

Лифт, который рухнул вместе с 15-летней школьницей, падал с жильцами и раньше.
Кабина с девушкой рухнула с 14-го на 8-й этаж. Мать подростка, Евгения, рассказала krsk.aif.ru, что подобные случаи в их новом доме — не редкость, а проблемы с лифтовым оборудованием не решаются с момента сдачи новостройки.
Инцидент произошел вечером 29 марта. После нажатия кнопки первого этажа, лифтовая кабина резко дернулась, свет погас, и девушка потеряла сознание. Придя в себя, она обнаружила, что двери закрыты. Ей удалось открыть их, но последствия падения оказались серьезными.
По словам матери, лифт в их доме, заселенном в 2023 году, постоянно ломается. Незадолго до инцидента с девушкой, сама Евгения подавала заявку на ремонт. Однако, несмотря на неоднократные обращения, проблемы между управляющей компанией и службой, обслуживающей лифты, остаются нерешенными.
«Она у меня закалённая, спортсменка, не из слабых, морально устойчивая, — рассказала Евгения. — А тут прибежала домой: плачет, лицо такое серо-зеленое, глаза огромные, испуганные».
Девушку госпитализировали с сотрясением мозга.
Напомним, по факту падения лифта СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности. Следователи устанавливают ответственных за содержание лифтового оборудования.