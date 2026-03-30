«В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи. Шоферу и 13 пассажирам общественного транспорта, включая трех несовершеннолетних, понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ингушетии выросло до 14
МАГАС, 30 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Ингушетии увеличилось до 14. Среди них 13 пассажиров и водитель микроавтобуса, сообщается на сайте МВД по региону.