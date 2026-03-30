В Воронеже мужчина пырнул ножом собутыльника

Фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 марта на улице Привокзальной в Воронеже во время алкогольного общения двое мужчин повздорили. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В какой-то момент 40-летний фигурант пырнул 34-летнего оппонента ножом, причинив проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшего экстренно увезли в больницу.

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Свое поведение он объяснил спонтанной агрессией в ответ на личные оскорбления. В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.