В Воронеже мужчина пырнул ножом собутыльника

Вечером 28 марта на улице Привокзальной в Воронеже во время алкогольного общения двое мужчин повздорили. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В какой-то момент 40-летний фигурант пырнул 34-летнего оппонента ножом, причинив проникающее ранение брюшной полости. Пострадавшего экстренно увезли в больницу.
Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Свое поведение он объяснил спонтанной агрессией в ответ на личные оскорбления. В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.