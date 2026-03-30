Нижегородец вернул бывшей девушке собаку после решения суда и штрафов

В Нижегородской области мужчина по решению суда передал бывшей возлюбленной их общего питомца — шпица. Это произошло после ряда мер, примененных к нему, включая судебные решения, наложение штрафов и ограничения на его собственность, как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов региона.
Когда пара разошлась, животное осталось у 27-летнего мужчины, который отказался возвращать его добровольно. Тогда его бывшая девушка обратилась в суд, и инстанция обязала его вернуть собаку, находившуюся у него неправомерно.
Тем не менее, должник проигнорировал и судебное предписание, в связи с чем в отношении него было инициировано исполнительное производство судебным приставом Сосновского района. На автомобиль мужчины был наложен арест, препятствующий его регистрации. Кроме того, гражданина дважды привлекли к административной ответственности согласно статье 17.15 КоАП РФ за невыполнение решений суда. Суммарно ему пришлось выплатить 4000 рублей штрафов, а также 5000 рублей в качестве исполнительского сбора.
Под давлением этих мер, мужчина в конце концов вернул собаку истице.
