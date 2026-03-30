В Беларуси соцработник украла у пенсионерки 3100 рублей, заменив их на сувенирные деньги

В Беларуси соцработник заменила деньги пенсионерки на сувенирные купюры. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.
Во время судебного следствия установлено, что в 2025 году и начале 2026 года 42-летняя жительница Хойникского района работала социальным работником и совершила хищение денежных средств. Фигурантка смогла хорошо спланировать свое преступление. Заранее она купила на маркетплейсе сувенирные деньги, которые имитируют банкноты Национального банка Беларуси номиналом 50 и 100 рублей.
«Придя домой к 86-летней женщине, за которой осуществляла уход, воспользовавшись ее невнимательностью и преклонным возрастом, взяла у нее кошелек и подменила настоящие деньги сувенирными», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре заметили, что указанную преступную схему фигурантка использовала дважды. В итоге она украла у пенсионерки 3100 рублей. Деньгами они распорядилась по своему усмотрению, в том числе частично погасила кредит.
В момент предварительного следствия обвиняемая возместила в полном объеме причиненный пенсионерке ущерб.
Суд Хойникского района вынес обвинительный приговор. На основании части 1 и части 2 статьи 205 Уголовного кодекса женщине было назначено наказание в видео штрафа в размере 50 базовых величин, или 2250 рублей (в марте 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
