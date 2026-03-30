В Перми возбудили уголовное дело после посиделок подростков у Вечного огня

После посиделок подростков у Вечного огня в Перми возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.
Очевидцы опубликовали фотографию в местных телеграм-каналах. На ней запечатлены три девочки рядом с «Огнём вечной славы». Две из них сидят на каменном постаменте и греют руки у Вечного огня, третья стоит рядом. Вместе с ними также собака на поводке. По словам автора публикации, подростки жгли ветки деревьев, кидали снежки и нецензурно выражались вблизи памятника.
После публикаций в СМИ следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении воинских памятников (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).
«В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление все обстоятельств», — рассказали в краевом СК.