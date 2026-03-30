В Каменске-Уральском подростки бросали петарды под ноги инвалиду

В Каменске-Уральском прокуратура проверит подростков, бросавших петарды под ноги инвалиду.

Источник: Комсомольская правда

По предварительной информации, 30 марта на бульваре Парижской Коммуны несколько подростков преследовали мужчину с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

— Мужчина передвигался при помощи трости и сильно хромал. Подростки бросали под ноги мужчины пиротехнические изделия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего и личности подростков. Прокуратура в ходе проверки даст оценку органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.