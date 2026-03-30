В Екатеринбурге возбудили дело после избиения женщиной сына

"В социальных медиа сообщалось, что в ночь на 28 марта 2026 года во дворе дома по улице 40-летия Комсомола в городе Екатеринбурге женщина в нетрезвом состоянии применила физическое насилие в отношении малолетнего сына. По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело об истязании (статья 117 УК РФ), — говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что пострадавшему ребенку 10 лет, и проинформировали о проведении проверки.
На видео с камеры домофона, которое получило распространение в соцсетях и местных СМИ, зафиксировано, как, вероятно, нетрезвая женщина бьет по лицу мальчика и говорит, что это за предательство, предположительно, требуя выбрать сторону в семейном конфликте. Ребенок пытается успокоить ее, поднимает, когда она падает в попытке пнуть его ногой, и говорит, что он на ее стороне, однако женщина продолжает наносить удары.
По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личности участников конфликтной ситуации установлены. Он добавил, что ранее эта семья на учете не состояла.
«Точная причина такого поступка законного представителя в отношении несовершеннолетнего сейчас устанавливается сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СКР», — сказал Горелых.
В пресс-службе СК РФ отметили, что доклад о ходе расследования данного дела будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину.