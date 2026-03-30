В ДТП в центре Казани погиб главврач стоматологической клиники из Тольятти

Согласно поступившей информации, авария со смертельным исходом случилась 29 марта приблизительно в 01:31 ночи. Как ранее сообщалось, водитель автомобиля Lexus, двигаясь по направлению к улице Назарбаева, проигнорировал предписывающий знак «Движение направо». На высокой скорости машина врезалась в бетонное ограждение. Вследствие сильного удара автомобиль совершил переворот и повредил пять припаркованных транспортных средств. После столкновения иномарка загорелась.