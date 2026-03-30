Обманул сирот и инвесторов на десятки миллионов: бизнесмен ответит в суде за строительство опасного для жизни жилья

Директор челябинской фирмы ответит в суде за строительство жилья с нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в суд направлено дело против директора коммерческой фирмы, которого обвиняют в обмане детей-сирот и инвесторов на десятки миллионов рублей.

По версии следствия, с июля 2017 года по июнь 2020-го бизнесмен предоставил ложные данные о качестве квартир в микрорайоне Премьера в Копейске. Он передал 34 квартиры детям-сиротам и детям без попечения родителей, а также продал 8 жилых и одно нежилое помещение инвесторам, участвовавшим в долевом строительстве.

Все квартиры возводились с нарушением санитарных норм и строительных регламентов. Применялись материалы низкого качества. Эксперты заключили, что дом был построен с нарушениями, угрожающими жизни и здоровью жильцов, и не должен был вводиться в эксплуатацию. Ущерб от действий предпринимателя составил более 34,6 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела директор фирмы скрылся за границей и был объявлен в розыск. В декабре 2025 года его задержали при попытке пересечь границу. Суд отправил его под стражу, а на его имущество — квартиры, транспорт и счета — наложил арест.

В Следственном комитете сообщили, что собрали достаточно доказательств, и дело скоро передадут в суд для дальнейшего рассмотрения. Директора фирмы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет.