Жители Воронежской области продавали старые двигатели под видом новых

Следствие установило, что мужчины создали сайт, на котором разместили ложную рекламу о продаже новых двигателей внутреннего сгорания. Таким образом мошенники реализовали товар двум компаниям. Получатели обнаружили, что двигатели не соответствуют заявленным техническим характеристикам. Данные об их качестве, дате выпуска и производителе были сфальсифицированы. В результате покупателям был причинён материальный ущерб в размере 820 000 и 930 000 рублей.