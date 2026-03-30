Жители Воронежской области продавали старые двигатели под видом новых

В Воронежской области двух участников организованной группы отправят в колонию за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России региону в понедельник, 30 марта.
Следствие установило, что мужчины создали сайт, на котором разместили ложную рекламу о продаже новых двигателей внутреннего сгорания. Таким образом мошенники реализовали товар двум компаниям. Получатели обнаружили, что двигатели не соответствуют заявленным техническим характеристикам. Данные об их качестве, дате выпуска и производителе были сфальсифицированы. В результате покупателям был причинён материальный ущерб в размере 820 000 и 930 000 рублей.
Мужчин, продававших двигатели, признали виновными. Организатору группы назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц. Его соучастник получил 1 год и 10 месяцев заключения. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.