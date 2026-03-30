На Урале начали рассматривать дело об убийстве женщины из-за замечания

Свердловский облсуд начал рассматривать уголовное дело Магомедрасула Алидарова. Мужчине вменяют убийство женщины, а также покушение на убийство ее супруга из хулиганских побуждений. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Расправа произошла 1 августа 2025 года в Нижней Туре. Как полагает следствие, ранним утром Магомедрасул был нетрезвым и возвращался домой. На улице Серова он громко выругался. Семейная пара, сидевшая на скамейке, сделала мужчине замечание.
— На реплику он отреагировал агрессивно, завязался конфликт. Магомедрасул Алидаров нанес ножевое ранение женщине. От травмы она скончалась на месте. Также ранение получил ее супруг, — сказано в сообщении.
Фигуранту предъявили обвинения по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений». Также ему вменяют часть 3 статьи 30, п.п. «а», «и» часть 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».
По уголовному делу идет судебное следствие.
Напомним, что трагедия унесла жизнь 43-летней жительницы Нижней Туры Ирины Артамоновой. Ее нетрезвый мужчина ранил в сердце. Ирина скончалась на руках у своего возлюбленного.