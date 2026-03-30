Лихач из Волжского, устроивший дрифт на городской улице, попал на видео

Автомобилист-волжанин пережил несколько тревожных минут на пересечении проспекта Дружбы и улицы 40-летия Победы в городе-спутнике. На его полосу прямо перед ним внезано выехала поворачивающая направо машина.

Добропорядочному водителю повезло, что он пережидал красный свет за стоп-линией, которая находится достаточно далеко от перекрестка. Лихач, устроивший дрифт на городской улице, успел вырулить на свою полосу. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Роликом поделились в группе Powernet.

Опасный маневр не вразумил дрифтера — он продолжил движение по дороге, уводя машину в управляемые заносы. К счастью, других автомобилей в поздний час на улице не было.

Закончилось приключение волжанина тем, что он вырулил на клумбу, приземлившись на бордюр. К счастью владельцев припаркованных на ночь авто, он умудрился при этом не задеть ни одну из стоявших на обочине машин.

Ранее ДТП с машиной скорой помощи попало на видео в городе Волжском.

Видео: vk.com/powernet.