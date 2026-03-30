Для курского экс-замгубернатора запросили 19 лет колонии

КУРСК, 30 марта. /ТАСС/. Прокурор в ходе прений сторон запросил для бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей по делу о двух эпизодах взятки, передает корреспондент ТАСС.