Два человека погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области

В одном километре от населенного пункта Жуково столкнулись несколько транспортных средств.

На автодороге Р-159, соединяющей Нижний Новгород, Шахунью и Киров, в пределах Краснобаковского муниципального района 30 марта произошла трагедия. Согласно информации, полученной от Главного управления МЧС России по Нижегородской области, в одном километре от населенного пункта Жуково столкнулись несколько транспортных средств.

Последствия этого ДТП оказались тяжелыми: два человека скончались на месте, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести. К счастью, среди пострадавших не оказалось несовершеннолетних.

В настоящее время все обстоятельства, детали и причины случившегося выясняются.

Ранее первые в 2026 году смерти байкеров зафиксировали в Нижнем Новгороде.