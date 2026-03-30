В полиции прокомментировали информацию об эксгибиционисте возле ТРК в Перми

В УМВД по городу Перми прокомментировали сайту perm.aif.ru информацию об эксгибиционисте, которого заметила пермячка в районе ТРК «СпешиLOVE».
Девушка записала видео и рассказала, что шла через лесополосу к торговому центру, когда возле железнодорожных путей ей встретился эксгибиционист. Она попыталась его заснять, но не успела — незнакомец быстро оделся и убежал. Пермячка хотела его догнать, но не смогла.
«В полицию по данному факту обращений граждан не поступало. По информации, размещенной в сети Интернет, в отделе полиции Ленинского района зарегистрирован материал проверки», — сообщили сайту perm.aif.ru в УМВД по городу Перми.
27 марта очевидцы опубликовали в местных телеграм-каналах два видео, на которых полицейские задерживают мужчину в одних шортах. Он находится в наручниках, громко кричит и пытается пнуть полицейского. При этом в его руках остаётся предмет, похожий на нож.