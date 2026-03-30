Белорус полистал книгу в квартире своей возлюбленной и заработал уголовное дело

Белорус попросился пожить у своей возлюбленной и нашел крупную сумму денег.

Источник: Комсомольская правда

Белорус полистал книгу в квартире своей возлюбленной и заработал уголовное дело. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«История начиналась романтично, но закончилась уголовным делом», — заметили в милиции.

И добавили, что в Лиде молодая пара столкнулась с испытанием: девушка уехала на учебу за границу, а отношения перешли в формат «на расстоянии».

Осенью 2024 года парень, ссылаясь на жизненные трудности, попросил у своей возлюбленной разрешения переночевать в ее пустой квартире. Девушка, доверяя молодому человеку, согласилась и через знакомых передала ключи.

Оставшись в квартире один, белорус начал изучать обстановку. Так, в одной из книг он нашел 15 000 долларов, которые присвоил себе. Уходя, фигурант вернул оригинал ключей, однако сделал для себя дубликат.

«Легкие деньги вскружили голову, и ближе к зиме парень решил вернуться. Используя тайный дубликат, он снова проник в квартиру и провел там детальный “обыск”» — сообщили в УВД.

И уточнили, что фигуранту во второй раз улыбнулась удача — он нашел еще 15 000 долларов. Общая сумма украденного составила 30 000 долларов.

В середине февраля домой вернулась мать девушки. Женщина, обнаружив пропажу крупной суммы денег, сначала попыталась во всем разобраться сама. Но позднее обратилась в милицию.

Действия фигуранта были квалифицированы как кража, совершенная в особо крупном размере с проникновением в жилище.

