Белорус полистал книгу в квартире своей возлюбленной и заработал уголовное дело. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
«История начиналась романтично, но закончилась уголовным делом», — заметили в милиции.
И добавили, что в Лиде молодая пара столкнулась с испытанием: девушка уехала на учебу за границу, а отношения перешли в формат «на расстоянии».
Осенью 2024 года парень, ссылаясь на жизненные трудности, попросил у своей возлюбленной разрешения переночевать в ее пустой квартире. Девушка, доверяя молодому человеку, согласилась и через знакомых передала ключи.
Оставшись в квартире один, белорус начал изучать обстановку. Так, в одной из книг он нашел 15 000 долларов, которые присвоил себе. Уходя, фигурант вернул оригинал ключей, однако сделал для себя дубликат.
«Легкие деньги вскружили голову, и ближе к зиме парень решил вернуться. Используя тайный дубликат, он снова проник в квартиру и провел там детальный “обыск”» — сообщили в УВД.
И уточнили, что фигуранту во второй раз улыбнулась удача — он нашел еще 15 000 долларов. Общая сумма украденного составила 30 000 долларов.
В середине февраля домой вернулась мать девушки. Женщина, обнаружив пропажу крупной суммы денег, сначала попыталась во всем разобраться сама. Но позднее обратилась в милицию.
Действия фигуранта были квалифицированы как кража, совершенная в особо крупном размере с проникновением в жилище.
